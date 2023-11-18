Hakkari'de devam eden sağanak yağış nedeniyle Çukurca-Şırnak Karayoluna düşen kaya parçaları sürücülere korkulu anlar yaşattı. Kaya parçaları nedeniyle yol geçici süreliğine trafiğe kapatılırken, yetkililer dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Çukurca- Şırnak Karayoluna düşen kaya parçaları korkuttu

HAKKARİ - Hakkari'de devam eden sağanak yağış nedeniyle Çukurca-Şırnak Karayoluna düşen kaya parçaları sürücülere korkulu anlar yaşattı.

Hakkari'de 2 gündür aralıklarla devam eden sağanak yağmur etkisini sürdürüyor. Yağışların gece saatlerinde yerini karla karışık yağmur ve fırtınaya bıraktığı Çukurca - Şırnak Karayoluna düşen dev kaya parçaları ise sürücülere korkulu anlar yaşattı. Kaya parçaları nedeniyle yol geçici süreliğine trafiğe kapatılırken, yetkililer yolu kullananların dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Yola düşen kaya parçaları sürücüler tarafından temizlenirken, yağışların Salı gününe kadar devam edeceği belirtildi.