Çubuk'ta Yaralı Bulunan Vaşak Öldü

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde Hasan Yılmaz'ın yaralı bulduğu nesli tehlike altındaki vaşak, bir süre sonra öldü.

İlçeye 28 kilometre mesafedeki Çatköy Mahallesi'nde oturan Hasan Yılmaz, evinin yakınlarında bir vaşağın hareketsiz şekilde yattığını gördü. Yanına gittiğinde vaşağın yaralı olduğunu fark eden Yılmaz, yiyecek ve su getirmek için evine gitti. Yılmaz, geri döndüğünde vaşağın öldüğünü fark etti. Yılmaz, vaşağın vücudunda herhangi bir ateşli silah izine rastlamadığını belirterek, hayvan saldırısı sonucu ölmüş olabileceğini söyledi. Olayın ardından durumu yetkililere bildiren Yılmaz, vaşağın ölümünden üzüntü duyduğunu belirtti.