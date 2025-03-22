İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde 343 kişi yakalandı

İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde düğmeye basıldı
Özgür Özel'den Serdar Haydanlı iddiası

Özel'den çok konuşulacak Akın Gürlek iddiası! O isme dikkat çekti
İmamoğlu'nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı

İmamoğlu'nun terör soruşturmasında ifadesi başladı
İBB'ye yönelik soruşturmada ilginç detay! İşte sıvacı Adem'in milyoner olma hikayesi

Soruşturmada ilginç detay! İşte sıvacı Adem'in milyoner olma hikayesi

Cübbeli Ahmet Hoca'ya canlı yayında o fotoğraf gösterildi: Bu siz misiniz?

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cübbeli Ahmet Hoca, konuk olduğu programda 1970'li yıllarda çekildiği belirtilen bir fotoğraf karesinin kendisine ait olduğunu doğruladı. Fotoğraftaki kişinin kendisi olduğunu belirten Cübbeli, "O zamanlar 7 yaşındaydım" dedi.

Habertürk ekranlarında yayınlanan 'Ramazan Özel' programına konuk olan Cübbeli Ahmet Hoca'ya, yıllar öncesine ait bir fotoğraf gösterildi. 1970'li yıllarda çekildiği belirtilen ve bir çocuğun yer aldığı kareyle ilgili olarak, "Bu fotoğraftaki kişi siz misiniz?" sorusu yöneltildi.

Cübbeli Ahmet Hoca'ya canlı yayında o fotoğraf gösterildi: Bu siz misiniz?

"O FOTOĞRAFTAKİ KİŞİ BENİM"

Cübbeli Ahmet Hoca, soruya tereddütsüz bir şekilde, "O fotoğraftaki kişi benim. O zamanlar 7 yaşındaydım. Oyun oynadıktan sonra çekilmiş bir fotoğraf karesi" diyerek yanıt verdi.

Cübbeli Ahmet Hoca'ya canlı yayında o fotoğraf gösterildi: Bu siz misiniz?
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Her uzuv icin ayrı avrı şifalı ayetler kitabı cıkaran millete duayla iyileşeceğini söyleyen adam şekeri cıksa hastaneye yardırıyor tansıyonu zıpplasa hastaneye koşturuyor .. bundanda şifa bekleyip yediği yarım hurmayı yalıyanlar var ...

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBaranKurt:

Tutankamon hoca ona bakarken yaşarken camiye hocaya ayetlere İslam'a düşman olan savaşan laik kesimlerde cenazesi camiden kaldırılip sular esliginde gömülüyor gomdurtuyor kendini imama yikatiyor bedenini ve duanın gücü vardır mesela bitkisel hayata girip yada sukadar ömrü kalmış diyen doktora rağmen 30 sene yaşayan var yiğen

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title