Cübbeli Ahmet Hoca, 6 yaşındaki kızını evlendiren Yusuf Ziya Gümüşel'e sahip çıktı

Türkiye'yi sarsan 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi olayına ilişkin görülen davada karar dün çıktı. Dehşete düşüren olayda baba Yusuf Ziya Gümüşel 18 yıl 9 ay, eş Kadir İstekli ise 36 yıl hapse mahkum edildi. Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, çocuğa cinsel istismardan 18 yıl hapis cezası alan Hiranur Vakfı yöneticisi Yusuf Ziya Gümüşel'e sahip çıktı.

"BU CEZA İSLAM'A VE KUR'AN ŞERİ'ATİNE..."

Mahkemenin kararına isyan eden Cüppeli, "Sağlık durumu çok kötüye giden, elli kiloya kadar düşen, geçen gün bayılıp düşerek alnı yarılan ve burnu iki yerden kırılan ve elimizdeki deliller muvacehesinde suçsuz olduğuna inandığım Yusuf Ziya Gümüşel Hocaefendi kardeşimize 18 sene 9 ay cezanın reva görülmesi İslam'a ve Kur'an şeri'atine muhalif olan bir yaptırımdır" dedi.

"ÜZERİMİZE BÜYÜK BİR MUSİBET ÇÖKECEK"

Açıklamasının devamında vatan hainlerinin serbestçe dışarıda dolaştığına vurgu yapan Cübbeli, "Birçok kripto fetöcü ve terörist, vatan haini ve sabıkalı serbestçe dışarıda dolaştırılırken bir iftiraya kurban giden Yusuf Hocaefendi'ye reva görülen bu muamele korkarım üzerimize büyük bir musibetin çökmesine sebep olacaktır" ifadelerine yer verdi.

"KIZIN KEMİK YAŞI TESPİT EDİLMELİ"

Bu kararın Yargıtay'da düzeltilmesi gerektiğini belirten Cübbeli, "Kızının kemik yaşının tespit teklifinin dahi kabul görmeyip delilleri araştırmaktan bile istinkâf eden bazı insafsızların cevrine kurban giden hoca kardeşimiz hakkında verilen bu yanlış kararın Yargıtay'da düzeltilmesini, talep edildiği şekilde kızın kemik yaşının tespit edilmesini ve bu iftirayı kuranların teşhir edilmesini insaf ehli hâkimlerden bekler ve Cenab-ı Mevla'dan Hocaefendi kardeşimize sabr-u sebat ve sıhhat-u afiyet ve taze hayat bahşetmesini niyaz ederim" sözlerine yer verdi.