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Cübbeli Ahmet Hoca, 6 yaşındaki kızını evlendiren Yusuf Ziya Gümüşel'e sahip çıktı

Cübbeli Ahmet Hoca, 6 yaşındaki kızını evlendiren Yusuf Ziya Gümüşel'e sahip çıktı
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Cübbeli Ahmet Hoca 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi olayından 18 yıl 9 ay hapse mahkum edilen Hiranur Vakfı yöneticisi Yusuf Ziya Gümüşel'e sahip çıkarak mahkeme kararı için "Yusuf Hocaefendi'ye revâ görülen bu muamele korkarım üzerimize büyük bir musibetin çökmesine sebep olacaktır" dedi.

Türkiye'yi sarsan 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi olayına ilişkin görülen davada karar dün çıktı. Dehşete düşüren olayda baba Yusuf Ziya Gümüşel 18 yıl 9 ay, eş Kadir İstekli ise 36 yıl hapse mahkum edildi. Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, çocuğa cinsel istismardan 18 yıl hapis cezası alan Hiranur Vakfı yöneticisi Yusuf Ziya Gümüşel'e sahip çıktı.

"BU CEZA İSLAM'A VE KUR'AN ŞERİ'ATİNE..."

Mahkemenin kararına isyan eden Cüppeli, "Sağlık durumu çok kötüye giden, elli kiloya kadar düşen, geçen gün bayılıp düşerek alnı yarılan ve burnu iki yerden kırılan ve elimizdeki deliller muvacehesinde suçsuz olduğuna inandığım Yusuf Ziya Gümüşel Hocaefendi kardeşimize 18 sene 9 ay cezanın reva görülmesi İslam'a ve Kur'an şeri'atine muhalif olan bir yaptırımdır" dedi.

"ÜZERİMİZE BÜYÜK BİR MUSİBET ÇÖKECEK"

Açıklamasının devamında vatan hainlerinin serbestçe dışarıda dolaştığına vurgu yapan Cübbeli, "Birçok kripto fetöcü ve terörist, vatan haini ve sabıkalı serbestçe dışarıda dolaştırılırken bir iftiraya kurban giden Yusuf Hocaefendi'ye reva görülen bu muamele korkarım üzerimize büyük bir musibetin çökmesine sebep olacaktır" ifadelerine yer verdi.

"KIZIN KEMİK YAŞI TESPİT EDİLMELİ"

Bu kararın Yargıtay'da düzeltilmesi gerektiğini belirten Cübbeli, "Kızının kemik yaşının tespit teklifinin dahi kabul görmeyip delilleri araştırmaktan bile istinkâf eden bazı insafsızların cevrine kurban giden hoca kardeşimiz hakkında verilen bu yanlış kararın Yargıtay'da düzeltilmesini, talep edildiği şekilde kızın kemik yaşının tespit edilmesini ve bu iftirayı kuranların teşhir edilmesini insaf ehli hâkimlerden bekler ve Cenab-ı Mevla'dan Hocaefendi kardeşimize sabr-u sebat ve sıhhat-u afiyet ve taze hayat bahşetmesini niyaz ederim" sözlerine yer verdi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam

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Yorumlar (14)

Firat Tas:

Tabi kendi işine gelmez bunlar bitmedikçe tükenmedikçe insanlar din'den uzaklaşacak

136
33
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Yusuf KOÇ:

Sizin hoca olduğunuzdan şüpheliyim

119
35
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İlhan Fırat:

Laikliğe laf atanları dans pistine alalım.

77
37
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Brh atr:

6 yaş olayı yok 6 yaşında gelinlik giymiş resim çektirmiş çoğu çocuklar o yaşta gelinlikli veya on tarz elbise ile resim çektirir kız çocuğu olan bilir kız 16 yaşında evlendirilmiş tabiki oda suç ona ceza verilsin hakkaniyetli konuşmak lazım

37
49
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İTİBAR FANİ:

ya ben bir hacı ve tarikat ehli olarak, cübbeli senin yorumuna....

33
23
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Ali Tokgönül:

Bunların aklı başka şeye çalışmaz mı yaaa !

40
14
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Buğra Er:

Dogru

5
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Ahmet null:

Orada mavili kıyafetinde 7 yaşında mı 17 mi baya yetişkin gibi

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5
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Emre null:

Neymiş peygamberimiz 9 yasinda hz Aişe ile evlenmiş bu tamamen uydurma Kuranda Allah çocukları evlenme cgina gelince evlendirin buyurur farzedelim ki 9 yaşındaki kızla evlendi peygamber o koskoca Peygamber hayatında yalan söylememiş bir tane yanlışı görülmemiş herseyi Allah in emri ile yuce bir insan bizim gibi sıradan değildi ki ayrica Peygamber tüm evliliklerini Allah in emri ile Allah dan izin geldikten sonra yapmıştır Adam yuce duygulu biri biz ise günahkar insanlarız Allah la bağlantımız bile yok ki güvenip 9 yaşındaki çocuğu teslim edilsin Peygamberle normal.insan asla bir değil Peygamber hatasiz insanlar

8
9
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Ali Tokgönül:

Haşa ve haşa , Kur'an bu konular için mi inmiş arkadaş ...

11
5
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