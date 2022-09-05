Cübbeli Ahmet ekonominin kötü gidişini namaz kılmamaya bağladı

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmed Mahmud Ünlü ekonominin gidişatı hakkında yorum yaptı.Ünlü, ''İmansızlıktan sonra en büyük günah namazsızlık.Toplumun %90'ı namaz kılmıyor. Ondan sonra 'ekonomi neden böyle' diyorsunuz. Sen ekmek bulduğuna şükret'' dedi.

İsmailağa Cemaat'i imamlarından Ahmed Mahmud Ünlü çok konuşulacak bir çıkış yaptı . Ünlü, konuşmasında ekonomik gidişatın kötü olmasının sebebini toplumun namaz kılmamasına bağladı.

''NAMAZ KILINMADIĞI İÇİN EKONOMİ KÖTÜ''

Mahmud Ünlü konuşmasında imansızlıktan sonra en büyük günahın namaz kılmamak olduğunu söyledi. Konuşmasının devamında Ben-i İsrail'de bir kasabaya günahkar birinin geldiğini ve su içtiğini bunun sonucunda oradaki bütün su içme yerlerinin kuruduğunu örnek verdi.

Ünlü, ''İmansızlıktan sonra en büyük günah namaz kılmamak. Toplumun %90'ı namaz kılmıyor. Ondan sonra 'ekonomi neden böyle' diyorsunuz. Sen ekmek bulduğuna şükret'' ifadelerini kullandı.