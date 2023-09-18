Çorum'un Osmancık ilçesinde evin bahçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Çorum'un Osmancık ilçesinde bir evin bahçesinde çıkan yangını çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Güney Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir evin bahçesinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında evin bahçede bulunan kuru otlar yanmaya başladı. Hızla yayılan yangın nedeniyle mahalle biranda dumanlar içinde kalınca çevrede bulunan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Yükselen alevler hızla çevrede bulunan evlere doğru sirayet etmeye başlayınca çevrede evleri bulunan vatandaşlar panik yaşadı. Hızla büyüyen yangını fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen belediye itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın çevrede bulunan evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Polis ekiplerinin yangınla ilgili inceleme yaptığı, itfaiye ekiplerinin ise yangının çıkış nedenini araştırdığı öğrenildi. - ÇORUM