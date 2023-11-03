Çorum'da trafik kazasında hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı

Çorum'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Elvançelebi eski Belediye Başkanı Hamdi Özseçer ile traktör sürücüsü Arif Alagöz, Cuma namazının ardından Elvançelebi köyünde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

Çorum'da Tırın seyir halindeki traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Elvançelebi eski Belediye Başkanı Hamdi Özseçer ile traktör sürücüsü Arif Alagöz son yolculuğuna uğurlandı.

Çorum-Amasya karayolunda dün Arif Alagöz yönetimindeki 19 ACA 276 plakalı traktöre Sarıyer mevkiinde Recep Çelik yönetimindeki 16 RAU 61 plakalı tır arkadan çarpmış, çarpmanın etkisiyle traktör yola, traktöre bağlı olan römorkta ise refüje devrilmişti. Kazada traktör sürücü ile traktörde bulunan AK Partili eski Belediye Başkanı Hamdi Özseçer hayatını kaybetmişti.

Hamdi Özseçer ve Arif Alagöz için bugün Cuma namazından sonra Elvançelebi köyünde cenaze töreni düzenlendi. Törene Anayasa Mahkemesi Üyesi Kenan Yaşar, Mecitözü Kaymakamı Bayram Köse, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, eski Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel ve vatandaşlar katıldı.

Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Seçer ve Alagöz'ün naaşları köy mezarlığında toprağa verildi. - ÇORUM