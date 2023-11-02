Çorum'da Tırın Traktöre Çarpması Sonucu 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Çorum'da tırın, seyir halindeki traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Çorum- Mecitözü karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Arif Alagöz yönetimindeki 19 ACA 276 plakalı traktöre Sarıyer mevkiinde, Recep Çelik yönetimindeki 16 RAU 61 plakalı kamyon arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör devrilirken, traktöre bağlı olan römorkta orta refüje devrildi. Kaza traktör sürücü ile traktörde bulunan Elvan Çelebi ve eski Belediye Başkanı Hamdi Özseçer hayatını kaybederken, Nevzat Vural ise yaralandı. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeni ile Çorum-Amasya karayolunun bir süre olarak trafiğe kapandı.

Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM