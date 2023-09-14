Çorum'da lastiği patlayan minibüs devrildi: 1'i çocuk 10 kişi yaralandı

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, lastiği patlayan minibüsün devrilerek bariyerlere çarptığı kazada 1'i çocuk 10 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Samsun-İstanbul D-100 kara yolua, Çorum Osmancık ilçesi Akören köyü Hacıhasan mevkisinde meydana geldi. Erzurum'dan Kocaeli'ye bir yakınlarının cenazesine gidenlerin bulunduğu Kuddüs Bayraktar yönetimindeki 06 DK 1120 plakalı minibüs, sol arka lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Yol kenarındaki bariyerlere çarparak duran minibüste bulunan 1'i çocuk 10 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar minibüsten çıkarılarak ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.