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Çorum'da dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Yaşam Haberleri

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, dolu ve sağanak yağış etkili oldu. Yaklaşık 15 dakika süren sağanak ve dolu yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlara sığınarak korunmaya çalıştı. İlçede herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Çorum'da dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi

ÇORUM Çorum'un Sungurlu ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, dolu ve sağanak yağış etkili oldu. Yaklaşık 15 dakika süren sağanak ve dolu yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlara sığınarak korunmaya çalıştı. İlçede herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serkan Şansever - Yaşam

Sungurlu Çorum Yaşam Haberler

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