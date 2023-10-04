Çorum'da Gazi Caddesi üzerinde bulunan bir işletmenin bacası bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve Çorum Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çorum'da bir işletmenin bacasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Çorum'da bir işletmenin bacasına çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Gazi Caddesi üzerinde bulunan bir işletmeye ait baca bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Binadan yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve Çorum Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. - ÇORUM