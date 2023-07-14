Çorum Barajı Mesire Alanına Dönüştürüldü

Çorum Belediyesi tarafından Çorum Barajı'nın çevresi mesire alanına dönüştürüldü. Baraj gölünün çevresi, piknik yapmak ve dinlenmek için tercih edilen bir nokta haline geldi. Çevre düzenlemesi tamamlanan alanda güvenlik önlemleri alınacak ve huzur ortamı sağlanacak.

Çorum'un uzun süre içme suyu ihtiyacını karşılayan Çorum Barajı'nın çevresi, Çorum Belediyesince mesire alanına dönüştürüldü.

1977'de su tutulmaya başlanan Çomar Barajı'nın çevresi, zamanla kentteki vatandaşların piknik yapmak için kullandığı noktalardan biri haline geldi.

Çevresine dikilen fidanların zamanla büyüyüp ağaca dönüşmesiyle daha güzel bir görünüme kavuşan baraj gölünün çevresi, vatandaşlardan özellikle hafta sonları ilgi görüyor.

Kent merkezine yaklaşık 6 kilometre mesafedeki barajın çevresi, Çorum Belediyesince düzenlenerek mesire alanı haline getirildi.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve AK Parti İl Başkanı Murat Günay, çevre düzenlemesi tamamlanan baraj çevresinde inceleme yaptı.

Çiftçi, belediyenin vatandaşların nefes alabileceği, aileleriyle piknik yapabileceği, stres atabilecekleri bir alan oluşturduğunu söyledi.

Baraj çevresindeki huzur ortamının sürekliliği için kolluk kuvvetleriyle tedbir alacaklarını belirten Çiftçi, "Bundan sonra buradaki denetimleri sıklaştıracağız. Burada insanımızın huzurunu bozmaya yönelik teşebbüsler varsa onları engelleyeceğiz. İstiyoruz ki insanlar aileleriyle hoşça zaman geçirsin, kimse onları rahatsız etmesin." dedi.

Aşgın ise bu yıl etkili olan yağışlarla Çomar Barajı'nın en yüksek doluluk oranına ulaştığını bildirdi.

Baraj çevresini vatandaşların kullanımına sunmak istediklerini dile getiren Aşgın, "Burayı makus kaderine bırakmamamız gerekiyordu. 1100 metre uzunluğunda, 28 bin metrekare alana birçok barbekü, çeşme, iki şadırvan ve mescit, 300 metre yeni yol, 2 otopark, spor alanı, kameriyeler ve güneş enerjisi ile çalışan aydınlatma sistemi kurduk." diye konuştu.

Alanın güvenliğini sağlamak amacıyla çevresini tel örgüyle kapattıklarını anlatan Aşgın, mesire alanının bir ay ücretsiz, sonra ise sembolik bir ücretle vatandaşlara hizmet vereceğini kaydetti.

Alanda güvenlik görevlilerinin bulunacağını aktaran Aşgın, "Burada yanlış bir işe müsaade etmeyeceğiz. Alkole asla müsaade etmeyeceğiz. İçen kamuya ait alanlarda değil, özel alanda, resmi olarak içime uygun olan yerlerde içecek." ifadelerini kullandı.

Aşgın, baraj gölünün yüzme için tehlikeli olduğuna dikkati çekerek, vatandaşlardan kesinlikle suya girmemelerini istedi.