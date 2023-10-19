Çorlu'da altyapı çalışması sırasında doğal gaz borusu patladı, apartmanda yangın çıktı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yapılan altyapı çalışması sırasında kepçe doğal gaz borusunu patlattı ve çıkan gaz alev alarak yakındaki apartmanda yangına neden oldu. Yangın, hızlı müdahale ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde altyapı çalışması sırasında kepçenin patlattığı doğal gaz borusundan çıkan gaz alev alıp, yakındaki apartmanda yangına neden oldu. Yangın, büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Çorlu'nun Cemaliye Mahallesi Efe Sokak'ta yapılan altyapı çalışmaları sırasında kepçe doğal gaz borusunu patlattı. Patlamayla birlikte doğal gaz alev aldı. Alevler, sokaktaki 5 katlı apartmanın giriş katına sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Doğal akışı kesilirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle boru ve binadaki yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Doğal gaz borusunu tamir etmek için çalışma başlatıldı.