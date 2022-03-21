Çocuk, topu almak için havuza yöneldi; o esnada köpeğin yaptığına inanamayacaksınız
Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Yaşam
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Sosyal medyada paylaşılan bir videoda oyun oynayan çocukların topunun havuza düştüğü görülüyor. O esnada çocuklardan biri içeri kaçarken diğer çocuk topu çıkarmak için havuzun başına yöneliyor. Bu durumu fark eden köpek, çocuğu havuzun başından çekip uzaklaştırarak topu havuzdan çıkarıyor.
Sosyal medyada paylaşılan bir videoda oyun oynayan çocukların topunun havuza düştüğü görülüyor. O esnada çocuklardan biri içeri kaçarken diğer çocuk topu çıkarmak için havuzun başına yöneliyor. Bu durumu fark eden köpek, çocuğu havuzun başından çekip uzaklaştırarak topu havuzdan çıkarıyor.