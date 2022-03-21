Çocuk, topu almak için havuza yöneldi; o esnada köpeğin yaptığına inanamayacaksınız

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda oyun oynayan çocukların topunun havuza düştüğü görülüyor. O esnada çocuklardan biri içeri kaçarken diğer çocuk topu çıkarmak için havuzun başına yöneliyor. Bu durumu fark eden köpek, çocuğu havuzun başından çekip uzaklaştırarak topu havuzdan çıkarıyor.