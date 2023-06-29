Çini ustası kadınlar atölyelerini borçlanıp satın aldı

Amasya'da çini ustası dört kadın, şehrin tarihi mekanlarından Hatuniye Mahallesi'nde atölyeye dönüştürüp kurs verdikleri tarihi konak satılığa çıkınca birlikte kredi çekip satın aldılar. 'Çılgın çiniciler' diye bilinen dört kafadar üç yıldır tıkır tıkır ödedikleri kredi borçlarının iki yıl sonra bitmesinin ardından işlerini daha da büyütmeyi hedefliyor.

Çini ustası kadınlar satışa çıkan atölyelerini borçlanıp satın aldı

AMASYA - Amasya'da çini ustası dört kadın, şehrin tarihi mekanlarından Hatuniye Mahallesi'nde atölyeye dönüştürüp kurs verdikleri tarihi konak satılığa çıkınca birlikte kredi çekip satın aldılar. 'Çılgın çiniciler' diye bilinen dört kafadar üç yıldır tıkır tıkır ödedikleri kredi borçlarının iki yıl sonra bitmesinin ardından işlerini daha da büyütmeyi hedefliyor.

Üç yıl önce Korona virüs (Kovid-19) salgınının görülmesinden birkaç ay evvel satılığa çıkan kiracısı oldukları konağın ellerinden gitmemesi için 300 bin lira banka kredisi çeken Songül Aslan, Sebahat Tutak, Arzu Yazıcı ve Serra Sağlamer, hevesle üretim yapıp borç ödemeyi hayal ederken salgın tedbirleri nedeniyle üretimlerini evde sürdürmek zorunda kaldı. Yılmadan internetten satış yaparak aylık 6 bin liralık ödemelerini ailelerinin de desteğiyle devam ettirdiler. Salgının kontrolü sonrası Amasya Şehit Mehmet Gök Halk Eğitimi Merkezi'nin kurs açmasıyla tekrardan atölyelerinin yolunu tutan 'çılgın çiniciler' kaldıkları yerden faaliyetlerini artırdı.

"Dört kafadar el ele verip çözümü beş yıllık kredi çekmekte bulduk"

Kiracı oldukları konağın satılığa çıkmasıyla morallerinin bozulduğunu hatırlatan Songül Aslan, "Dört kafadar el ele verip çözümü beş yıllık kredi çekmekte bulduk. Artık bizim olan konakta üç yıldır çini kurslarımızı sürdürüyoruz" dedi. Bize çılgın çiniciler' derler. Bir çılgınlık yapıp borçlanarak konağı satın aldık" diye konuştu. Amasya'da çini sanatını toplumun daha geniş kesimlerine yaymak için çaba gösterdiklerine değinen Sebahat Tutak da, "İki katlı konağımız toplam 100 metrekarelik alana sahip. Şu an ki değeri 2,5 milyon liranın üzerindedir. Burayı sanatımızı rahat, huzur içinde yapabilmek için aldık. Satmak için değil. Hedefler büyük. Borç bitince civarda yeni bir konak daha alabiliriz" şeklinde konuştu. Konağın duvarındaki satılık tabelasını her gördüğünde 'keşke benim olsa' sözleriyle hayal kurduğunu anlatan Serra Sağlamer ise, "Şimdi Yeşilırmak nehrinin kenarında bir atölyeye sahip oldum. Dört yapraklı yonca ile birlikte yol alıyorum. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Atölyede düzenlenen 'Amasya tarihine çininin gizemli yolculuğu' temalı serginin açılışını yapan Vali Mustafa Masatlı ve eşi Esra Masatlı, örnek ustalar ile öğrencilerini kutladı. Açılışa Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şahin ve Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen de katıldı.