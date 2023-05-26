Çim biçme makinelerinin yağ kontrolü önemli

Eskişehir'de bir hırdavat dükkanında çalışan Cuma Yılmaz, yaz aylarının gelmesiyle yapılacak çim biçme çalışmaları öncesinde makinalarının yağ kontrolünün yapılmasının önemli olduğunu söyledi.

Mayıs ayının gelmesiyle Eskişehirli vatandaşlar, köy evlerine giderek bahçelerindeki çimleri kesmeye başladı. Vatandaşlar yaz dönemi için çim biçme döneminin başlamasıyla birlikte depolarından çıkardığı ve bozuk halde olan biçme makinelerinin bakımı için tamircilerin yolunu tutarken, bazıları da yeni çim biçme makinesi alıyor. Eskişehir'de yaklaşık 10 yıldır çim biçme makinası alım satım ve bakımı ile uğraşan Cuma Yılmaz, çim biçerken makinelerin iki zamanlı yağlı benzinli olması gerektiğini ifade etti. Yılmaz, bu tarz makinelerin uzun ömürlü kullanılması için yağlarının kontrol edilmesine özellikle dikkat edilmesinin altını çizdi.

"Yağ kontrolü olmazsa başka sorunlar oluşabilir"

Yeni çim biçme makinesi alacak vatandaşların iki zamanlı motor aldığı zaman yağlı benzine dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yapan Yılmaz, "İki zamanlı motorda yağlı benzini dikkatli bir şekilde kullandıktan sonra makinelere hiçbir şey olmaz. Yağlı benzini makineye eksik koydukları zaman sorunlar yaşayabiliyorlar. Makine dört zamanlı olduğu zaman ise yine yağını takip etmeliler. Makinelerde önemli olan yağa bakmak. Çim biçme makinelerinde yağa bakılmazsa bu başka sorunları da tetikleyebilir. Vatandaşın kendi kullanımından kaynaklı ve makineden kaynaklı olmak üzere iki tür sorunlar oluyor. Son zamanlarda artık makinelerde sorun çıkmadığını söyleyebiliriz. Vatandaşlar en çok makinenin çekme kolunda sıkıntı yaşıyorlar. Boşluğu almadan kırdıkları için oluyor bu problemler. Bazen de makinenin bıçakları körleştiği için biletme işlemi için geliyorlar. Başka türlü sorun kolay kolay çıkmıyor" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR