Çiftçinin Yılanla Dostluğu: Yılanı Yakalayıp Su İçirdi
Mersin'in Erdemli ilçesinde çiftçi Ferhat Gök, tarlasında gördüğü yılanı yakalayıp su içirdi, okşayıp öptükten sonra doğaya bıraktı.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, çiftçi Ferhat Gök, tarlada gördüğü yılanı eliyle yakalayıp su içirdi. Bir süre yılanı okşayıp öpen Gök, ardından onu doğaya bıraktı.

Harfilli Mahallesi'nde bahçesinde salatalık yetiştiren çiftçi Ferhat Gök, sulama sırasında bitkilerin arasında dolaşan yılanla karşılaştı. Yılanı el çabukluğuyla yakalayan Gök, önce ona su içirdi. Gök, daha sonra da yılanı okşayıp, öptü. Yılandan korkup uzaklaşan yanındaki işçiler, o anlar cep telefonuyla görüntüledi. Gök ise yılanın zararsız olduğunu söyledi. Yılanı boynuna dolayan Ferhat Gök, bu şekilde poz da verdi. Gök, daha sonra yılanı doğaya saldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
