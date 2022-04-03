Koyunları gece yarısı acı içinde kıvranarak can verdi, çiftçinin dünyası başına yıkıldı - Haberler

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Koyunları gece yarısı acı içinde kıvranarak can verdi, çiftçinin dünyası başına yıkıldı

İhlas Haber Ajansı - Yaşam
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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde hayvancılık yapan İsmail Başlık, sabah saatlerinde ağıla girdiğinde koyun ve kuzularını telef olmuş halde buldu. Hayvanların gece saatlerinde ağıla giren kurtlar tarafından telef edildiği belirtilirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Türkiye'de köylerdeki en önemli sorunlardan biri olarak öne çıkan kurt saldırıları, çeşitli bölgelerde yaşanmaya devam ediyor.

DÜNYASI BAŞINA YIKILDI

Hayrabolu Şalgamlı Mahallesi'nde hayvancılık yapan İsmail Başlık'a ait ağılına gece geç saatlerde gelen kurtlar 6 koyun, 5 kuzuyu telef etti. Sabah ağıla giren Başlık, koyunlarının telef olduğunu görünce şaşkına döndü.

JANDARMA İNCELEME BAŞLATTI

Koyunların sahibi Başlık'ın haber vermesi üzerine köye jandarma ekipleri sevk edilerek konuyla ilgili inceleme yaptı. Öte yandan bölgedeki vatandaşlar da, kurt saldırılarına karşı ağıllardaki tedbirleri artırdı.

İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Saldırı, kurt, Yaşam, Güncel, Haberler

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Yorumlar (1)

mahmut kemal :

Geçmiş olsun, geçen sene zekatını vermediysen bu sene vermeyi dene tam da Ramazan'dayız belki de bu bir işaretti.

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