Koyunları gece yarısı acı içinde kıvranarak can verdi, çiftçinin dünyası başına yıkıldı

Türkiye'de köylerdeki en önemli sorunlardan biri olarak öne çıkan kurt saldırıları, çeşitli bölgelerde yaşanmaya devam ediyor.

DÜNYASI BAŞINA YIKILDI

Hayrabolu Şalgamlı Mahallesi'nde hayvancılık yapan İsmail Başlık'a ait ağılına gece geç saatlerde gelen kurtlar 6 koyun, 5 kuzuyu telef etti. Sabah ağıla giren Başlık, koyunlarının telef olduğunu görünce şaşkına döndü.

JANDARMA İNCELEME BAŞLATTI

Koyunların sahibi Başlık'ın haber vermesi üzerine köye jandarma ekipleri sevk edilerek konuyla ilgili inceleme yaptı. Öte yandan bölgedeki vatandaşlar da, kurt saldırılarına karşı ağıllardaki tedbirleri artırdı.

İhlas Haber Ajansı / Yaşam