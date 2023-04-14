Cide'de ahşap evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

KASTAMONU'nun Cide ilçesinde 3 katlı ahşap evde çıkan yangında Hayriye Çelik (75) hayatını kaybetti, eşi Mustafa Çelik ise yaralandı.

Cide ilçesine bağlı Beltepe köyünde Hayriye ve Mustafa Çelik çiftinin yaşadığı evde, öğle saatlerinde yangın çıktı. Çatıda başlayan ve kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı. İçeride mahsur kalan çiftin yardımına komşuları koştu. Mustafa Çelik kurtarılırken, Hayriye Çelik'e ise ulaşılamadı.

Köylülerden Cemal Altın, yangının çatıda başladığını belirterek, "Yangın yerine geldiğimizde çatıyı tamamen sarmıştı. Güneş enerjisinden ya da elektrik kontağından çıktığını düşünüyoruz" dedi.