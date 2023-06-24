Kahramanmaraş'ta 70 yaşındaki çiftçi, yetiştirdiği çiçek ve meyve fidelerini satarak hem ekonomik gelir elde ediyor hem de huzurlu bir hayat yaşıyor.

- Çiçekçi dede, kendi yetiştirdiği fidelerle ekonomik gelir elde ediyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 70 yaşındaki çiftçi, yetiştirdiği çiçek ve meyve fidelerini satarak hem ekonomik gelir elde ediyor hem de huzurlu bir hayat yaşıyor.

Onikişubat ilçesi Kültür Merkezi arkasında kurduğu tezgahlarda köyünde yetiştirdiği çiçek ve meyve fidelerini satan 70 yaşındaki 4 çocuk babası Bilal Demir,55 yıldır aralıksız çalışıyor. İlerleyen yaşında rağmen çalışmayı sürdüren Demir, hem ekonomik olarak gelir elde ediyor hem de insanlara faydalı olarak huzurlu bir yaşam sürdürüyor.

Ömrünün kalan kısmını iyi işlerle geçirmek istediğini belirten 70 yaşındaki Bilal Demir,"55 yıldır çiftçiyim. Çicekçilikle uğraşıyorum ve ömrümü bu şekilde iyi işlerle geçirmeye çalışıyorum. İnsanlara faydalı işler yapmaya çalışıyorum. Burada kendi ürettiğim çiçekleri, fideleri insanların ihtiyaçları için satıyorum. 14 çeşit kaktüsüm var. 100 çeşit meyve fidanım var. Mezarlıklara dikilecek 15-20 çeşit çiçeklerim var. Fidelerin hepsi soğuk ve sıcağa karşı dayanıklı ve doğal"dedi.

Geceleri bile müşterilerinin geldiğini aktaran Demir," Ben arabada yatıyorum ve geceleri dahi müşterilerim geliyor. İhtiyaçları olanlar söylüyorlar, ben de arabadan inip veriyorum. Gecenin üçünde dahi müşterilerim geliyor. Bazıları uygun buluyor, bazıları pahalı buluyor bu şekilde devam ediyorum" ifadesini kullandı.

Çok huzurlu olduğuna değinen Demir," Boş zamanlarımı kahvehanelerde geçirmek yerine böyle işlerle uğraşarak kendimi insanlara faydalı olmaya adıyorum. Burada hem geçimimi sağlıyorum hem sıhhatliyim hem de huzurluyum"diye konuştu.