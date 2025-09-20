Haberler

Ceviz Toplarken Elektrik Akımına Kapılan Adam Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde ceviz toplarken elektrik akımına kapılan 55 yaşındaki Tahsin Eroğlu, hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, ceviz topladığı sırada elektrik akımına kapılan Tahsin Eroğlu (55), hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde, Alaplı ilçesi Gürpınar köyünde meydana geldi. Bahçesinde ceviz toplayan Tahsin Eroğlu, elektrik teline temas edip akıma kapıldı. Savrularak yere düşen Eroğlu'nu görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eroğlu, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

