Çerkezköy Belediyesi Hastane ve Bakımevlerini Ziyaret Etti

Çerkezköy Belediyesi görevlileri, Kurban Bayramı öncesi kent genelindeki hastane ve bakımevlerini ziyaret ederek vatandaşların bayramı kutladı. Hastanelerde tedavi gören hastalar ve bakımevlerinde kalan yaşlılar ile sohbet eden görevliler, hazırlanan hediye paketlerini de vatandaşlara takdim etti.

Çerkezköy Belediyesi görevlileri, Kurban Bayramı öncesi kent genelindeki hastane ve bakımevlerini ziyaret ederek vatandaşların bayramı kutladı.

Çerkezköy Devlet Hastanesi, Optimed Hastanesi ve İrmet Hastanesi ile Özel Trakya Bakım Merkezi ile Özel Yonca Bakım Evi'ni ziyaret eden Çerkezköy Belediyesi görevlileri, hastaneler ile bakımevlerinde çalışan personel ve hastalar ile yaşlıların Kurban Bayramı'nı kutladı; Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay'ın selam ve sevgilerini iletti.

Hastanelerde tedavi gören hastalar ve bakımevlerinde kalan yaşlılar ile sohbet eden görevliler, hazırlanan hediye paketlerini de vatandaşlara takdim etti.