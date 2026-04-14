Emine Erdoğan'ın Himayesinde Cemre Çarşısı 25-26 Nisan'da The Peninsula İstanbul'da

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde faaliyet gösteren Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER) tarafından bu yıl dördüncü kez düzenlenen Cemre Çarşısı, 'iyilik, sürdürülebilirlik ve dayanışma' odağıyla 25-26 Nisan tarihlerinde The Peninsula İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Gıdadan kıyafete, el sanatları ürünlerinden hediyelik eşyalara, tekstilden ev aksesuarlarına kadar uzanan geniş bir seçkide 80'i aşkın markayı buluşturacak etkinlikten elde edilen gelirin, TOGEM-DER'in sosyal yardım faaliyetleri ve projeleri aracılığıyla toplumsal dayanışmayı güçlendirmeye katkı sağlaması hedefleniyor.

Bu yıl Cemre Çarşısı'nın sembolü olarak sümbül seçildi. Sümbül; kökleriyle geçmişe bağlı olan, her yıl yeniden filizlenen ve etrafına yayılan iyilik hareketini temsil ediyor. Cemre Çarşısı da bu anlayışla; kök salan, çoğalan ve yayılan bir iyilik hareketini büyütmeyi, dayanışma ve sürdürülebilirlik bilincinin kalıcı hale gelmesini hedefliyor.

Cemre Çarşısı'nın yalnızca bir alışveriş etkinliği değil; bir dayanışma sahnesi olduğunu söyleyen TOGEMDER Başkanı Mihrimah Belma Sekmen, "Cemre Çarşısı; İstanbul'un kalbinde, Boğaz kıyısında Tarihi Yarımada'nın silüeti eşliğinde; kültürel miras, üretim ve ortak hafızayı bir araya getiren bir buluşma zemini. Bu yaklaşımla iyiliğin, dayanışmanın ve sürdürülebilirliğin kök salarak büyümesini hedefliyoruz" dedi.

ATIKSIZ MUTFAK VE TEKSTİL ATÖLYELERİ

Etkinlik programıyla ilgili de bilgi veren Sekmen sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her yıl olduğu gibi bu yıl da 'Atıksız Mutfak' ve sıfır atık yaklaşımıyla oluşturulan tekstil atölyeleriyle sürdürülebilirliğe dikkat çekerken; 'Anadoludakiler' yaklaşımından ilhamla kurguladığımız alanlarda Anadolu'nun zanaat geleneklerini, el emeğini ve yerel üretim kültürünü görünür kılıyoruz. Sürdürülebilirlik ve paylaşım kültürünü güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Tüm bu yaklaşım doğrultusunda Cemre Çarşısı'nı yalnızca bir etkinlik değil; iyiliğin üretildiği, paylaşıldığı ve çoğaldığı bir ekosistem olarak konumlandırıyoruz. Amacımız, her ziyaretçinin bu yapının bir parçası olması ve buradan yalnızca bir alışveriş deneyimiyle değil, ortak bir değer duygusuyla ayrılması."

Girişlerin ücretsiz olduğu etkinlik; iş dünyasının yanı sıra moda sektörü, gastronomi, sanat ve spor dünyasından da uzman isimleri ağırlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı