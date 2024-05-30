Cemal Hünal'dan Devlet Bahçeli'nin sokak köpekleriyle ilgili sözlerine tepki: Allah belamızı vermiş

Uzun süredir sokak hayvanlarıyla ilgili devam edilen tartışmada hazırlanan yasa tasarısında hayvanların belirlenen sürede sahiplenilmemesi durumunda itlaf edileceğini konuşulmaya başlandı. Hayvanların uyutulmasına karşı çıkan oyuncu Cemal Hünal, Devlet Bahçeli'nin sözlerine de tepki gösterdi.

"SOKAĞIMDA KÖPEK OLMASI BENİM İÇİN GÜVENLİK"

Katıldığı etkinlikte Magazin Burada'ya konuşan Cemal Hünal, "Ben köpekleri çok seviyorum. Sokağımda köpek olması benim için bir güvenlik. Ve dünyada çok az şehir kaldı sokaklarında hayvan olan… Sokaklarında bizim gibi hayvanlarını itilaf eden şehirler, bizim gibi geri zekalılar, aptallar; Bu şehri aynı Londra, New York gibi sıçan basan bir şehre çevirecekler" dedi.

"ALLAH BELAMIZI VERMİŞ, İŞİMİZ RAST GİTMEZ"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Uyutunca nasıl uyutulacak, ne kadar uyutulacak, kim uyutacak?" sözlerinin hatırlatılması üzerine de de tepki gösteren oyuncu, "Bir de böyle soranlar var. Onlar da biz yönetiyorlar. Allah belamızı vermiş bizim. Bizim işimiz rast gitmez" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ: KÖPEKLER NE KADAR UYUTULACAK KİM UYUTACAK BİLEN YOK

Kızılcahamam'da düzenlenen Ülkü Ocakları Eğitim Programı'nda gazetecilerle sohbet eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sokak köpekleriyle ilgili yasa hakkında şunları söylemişti: "Zannediyorum Meclis'te veyahut da hükümet nezdinde konu ele alınacak. Belediyeler üzerinde belki tasarruflar sağlanacak. Buna da bir son verilecek herhalde, çünkü çok tehlikeli boyutlara ulaştı. Konunun önerilen şeklini tam bilmiyorum. Kim ne maksatla öneriyor. Uyutunca nasıl uyutulacak, ne kadar uyutulacak, kim uyutacak? Bunları bilen yok. Ama dün hayvanların sevgisi üzerinde aşırı derecede yorum yapanlar şimdi sokak hayvanlarından şikayet eder konuma gelmişlerdir. Demek ki hudutsuz, sınırsız sevgi bir şeye yaramıyor. Televizyonlardaki tartışmaları dinliyoruz. İkiye bölünmüş vaziyetteler. İşte en çok ağırlık kazanan şey, köpekleri uyutma konusu. Köpekler, Türkiye'nin neresine giderseniz gidiniz öğlen sıcaklığında mutlaka uyurlar ve herkes görür onu. Ama bu uyutma nedir, kim yapacak, sınırı ne kadar, kaç saat uyutacaklar? Bunlar tabii belirsiz."