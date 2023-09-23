Çekmeköy'de Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

Çekmeköy, Çavuşbaşı Mahallesi'nde ormanlık alanda bilinmeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

ÇEKMEKÖY, Çavuşbaşı Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.

Çekmeköy Çavuşbaşı Mahallesi'nde saat 20.30 sıralarında ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine bölgeye itfaiye, orman ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangının merkezine ulaşarak yangına müdahale etti. Ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin çalışması sonucu büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.