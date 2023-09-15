Çekmeköy'de Ormanlık Alanda Çıkan Yangın Kısa Sürede Söndürüldü

Çekmeköy'de ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü. Yangına, ateş yakıp oturan bir grubun neden olduğu iddiası üzerine ekipler inceleme başlattı.

ÇEKMEKÖY'DE ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü. Yangına, ateş yakıp oturan bir grubun neden olduğu iddiası üzerine ekipler inceleme başlattı.

Yangın, saat 23.30 sıralarında Alemdağ Caddesi Nişantepe mevkinde çıktı. İddiaya göre, ormanlık alanda ateş yakıp oturan bir grup, ateşi söndürmeden bölgeden ayrıldı. Kısa sürede geniş bir alana yayılan alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine ormanlık alana çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri çevrede incelemelerde bulundu. Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.

İtfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.