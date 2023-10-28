Çekmeköy'de 4 katlı binanın çatı katı alev alev yandı

İSTANBUL - İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde 4 katlı binanın çatı katı bilinmeyen bir sebeple alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken binanın çatı katı kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 00.30 sıralarında Çekmeköy ilçesi, Soğukpınar Mahallesi, Şenlik sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm daireyi sararken, çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Olay ölen veya yaralanan olmazken çatı katı kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Olayı gören mahalle sakinlerinden Gürkan Kılıç, "Baktım çatı yanıyor, hemen zillere bastım haber verdim herkese. Sonra itfaiyeyi aradık. Ekipler geldi söndürdü" dedi.