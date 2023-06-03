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Çayda serinleyen ayı ile vatandaşın gülümseten sohbeti

Yaşam Haberleri

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde çayda serinleyen vatandaşın ayıya seslendiği anlar gülümsetti.

Çayda serinleyen ayı ile vatandaşın gülümseten sohbeti

KASTAMONU - Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde çayda serinleyen vatandaşın ayıya seslendiği anlar gülümsetti.

Kastamonu'nun Azdavay ilçesi Yumacık çayına giren ayı yüzerek serinledi. Çevredeki vatandaşların sesini duyan ayı, önce iki ayağı üzerinde dikildi, ardından sudan çıkarak bölgeden uzaklaştı. O anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydetti. Vatandaşın ayı ile sohbet ettiği anlar ise gülümsetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Çağlar Karaset - Yaşam

Kastamonu Azdavay Yaşam Haberler

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