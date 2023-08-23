Çaycuma'da çıkan örtü altı yangını kontrol altına alındı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde çıkan örtü altı yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık bin metrekarelik alan zarar gördü.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde çıkan örtü altı yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, ilçeye bağlı Perşembe beldesi Hacıosmanlar köyünde meydana geldi. Ormanlık alanda çıkan örtü altı yangını kısa sürede büyüdü. Alevleri fark eden vatandaşlar, durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık bin metrekarelik alan zarar gördü.

? Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - ZONGULDAK