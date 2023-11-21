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Çatalca'da Sahilde Fotoğraf Çekmek İsteyen Vatandaş Dalgaların Arasında Kaldı

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Yaşam Haberleri
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Çatalca Karacaköy Mahallesi Evcik plajında sahilde fotoğraf çekmek isteyen Cemal İlhan Kutanoğlu, dalgaların arasında kalarak suyun içinde kayboldu. Arkadaşları tarafından kurtarılan Kutanoğlu'nun sağlık durumu iyi.

Fotoğraf çekmek isterken dalgaların arasında kaldı

İSTANBUL - Çatalca'da sahilde fotoğraf çekmek isteyen vatandaş dalgaların arasında kaldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz Pazar günü Çatalca Karacaköy Mahallesi Evcik plajında meydana geldi. İddiaya göre, fırtınanın denizde oluşturduğu dalgaların fotoğrafını çekmek için sahile giden Cemal İlhan Kutanoğlu, bir anda gelen dalgaların arasında kaldı. Suyun içinde kaybolan Kutanoğlu, arkadaşları tarafından kurtarılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Dev dalgaların arasında kaldığı anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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