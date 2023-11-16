Çatalca'da bir eğitim uçağı, yola yakın şekilde iniş yaparken seyir halindeki minibüsü teğet geçti. O anlar, minibüs şoförünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Eğitim uçağı yola yakın iniş yaptığı sırada minibüsü teğet geçti! O anlar kamerada

Çatalca'da eğitim uçağı yola yakın şekilde iniş yaptığı sırada seyir halindeki minibüsü teğet geçerken o anlar şoförün cep telefonu kamerasına yansıdı.

YOLA YAKIN İNİŞE GEÇTİ

Olay, 14 Kasım Salı günü meydana geldi. Çatalca Bahşayiş Mahallesi Aksaray Caddesi'nde bulunan Hezarfen Havaalanı'ndan havalanan eğitim uçağı, eğitimini tamamladıktan sonra yola yakın şekilde inişe geçti.

ŞOFÖRÜN HAMLESİ FACİAYI ÖNLEDİ

O sırada Aksaray Caddesi'nden geçen minibüs şoförü uçağın üzerine doğru geldiğini görüp paniğe kapıldı. Minibüs şoförünün yavaşlaması ile olası bir faciadan dönüldü. Uçağın minibüsü teğet geçtiği anlar şoförün cep telefonu kamerasına yansıdı.