Çankırı'daki orman yangını kontrol altına alındı
Çankırı'nın Kurşunlu ilçesine bağlı bir köyde başlayan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Çankırı'daki orman yangını kontrol altına alındı
ÇANKIRI - Çankırı'nın Kurşunlu ilçesine bağlı bir köyde başlayan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı.
Çankırı'nın Kurşunlu ilçesine bağlı Eskiahır Köyü mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ekipleri ve helikopter sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan hızlı müdahalesiyle yangın, büyümeden kontrol altına alındı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam