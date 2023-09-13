Çankaya Belediyesi, Türkan Saylan Nikah Salonu'nu hizmete açıyor

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Konutkent'te yapılan Türkan Saylan Nikah Salonu'nu hizmete açacak. Ünlü sanatçı Erol Evgin de açılışta sahne alacak.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Konutkent'te yapımı tamamlanan, tıp doktoru, akademisyen, yazar, eğitimci ve eski Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan'ın adının verildiği nikah salonunu hizmete açacak. 170 konuk kapasiteli nikah salonunun açılışında ünlü sanatçı Erol Evgin sahne alacak.

Çankaya Belediyesi, ilçedeki nikah salonlarına bir yenisini daha ekledi. Konutkent'te 170 konuk kapasiteli nikah salonuna, tıp doktoru, akademisyen, yazar, eğitimci ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin eski Genel Başkanı Türkan Saylan'ın adı verildi. Konutkent mahallesi, 2961 Sokak'ta bulunan nikah salonu, 15 Eylül, saat 19.30'da Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in katılımıyla vatandaşların hizmetine açılacak.

Başkan Taşdelen, daha önce de Yıldızevler mahallesinde 400 kişilik nikah salonu, 1.000 kişi kapasiteli düğün yemek organizasyonunun yapılabildiği Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'ni hizmete açmıştı. Taşdelen, Kurtuluş parkı içindeki 350 kişilik Vedat Dalokay Nikah ve Kokteyl Salonu'nu da mimarisini koruyarak, yıpranması nedeniyle tamamen modern bir dekorasyona kavuşturmuştu. Taşdelen'in Prof. Dr. Türkan Saylan Nikah Salonu'nu hizmete açmasıyla Çankaya Belediyesi'nin nikah salonu kapasitesi 920'ye çıkacak.