Çankaya Belediyesi, Suna Kan'ın adını bir alana veriyor

Çankaya Belediyesi, yaşamları ve başarılarıyla örnek olmuş insanların isimlerini park ve alanlara vermeye devam ediyor. Bu kapsamda Türk keman virtüözü Suna Kan'ın adı Çankaya'da uygun bir alana verilecek.

Çankaya Belediyesi, belediye sınırları içindeki park ve alanlara, yaşamları ve başarılarıyla örnek olmuş insanların isimlerini vermeye devam ediyor. Bu kapsamda "Harika Çocuk" lakaplı Suna Kan'ın adı Çankaya'da uygun bir alana verilecek.

Çankaya Belediye Meclisi olağan toplantısı, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in yönetiminde yapıldı. Toplantıda, İsimlendirme Komisyonu tarafından hazırlanan ve Suna Kan'ın adının Çankaya'ya uygun bir alana verilmesi konulu rapor oylanarak kabul edildi. Çankaya Belediyesi, Türk keman virtüözü Suna Kan'ın adını ilçede uygun bir alana verecek.