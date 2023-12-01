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Çankaya Belediyesi Engelliler Günü Etkinlikleri

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Çankaya Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerde engelli bireylerin müzik ve dans performansları büyük ilgi gördü.

Çankaya Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen etkinliklerin ilki, Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi'nde gerçekleşti. Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi üyelerinin, müzik ve dans performansları katılımcılardan büyük alkış aldı.

Engelli bireylerin sosyalleşmesi ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla çalışan Çankaya Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel olarak düzenlenen etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi tarafından hazırlanan etkinlikler ilk olarak  Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi'nde izleyicilere sunuldu. Engelli bireyler ve ailelerinin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte kursiyerler, özel olarak hazırladıkları çalışmalarla yeteneklerini sergiledi.

MÜZİK VE DANSTA ENGEL TANIMIYORLAR

"Müzik Atölyesi" performansı ile başlayan programda kursiyerler bateri çaldı, şarkılar söyledi ve piyano ile klasik müzik dinletisi gerçekleştirdi. Gösteri, kursiyerlerin grup danslarını gerçekleştirdiği "Dans Atölyesi" ile devam etti. Ardından Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi çalışanlarından oluşan Grup Senkron, perküsyon çalarak motivasyonu yükselten ve enerjiyi artıran Ritim Performansı katılımcılarla buluşturdu. Kursiyerler ve aileleri perküsyon performansına danslarla eşlik ederek keyifli vakit geçirdi.

3 ARALIK'TA AŞIK VEYSEL ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ'NDE

Engelliler günü kapsamındaki bir diğer etkinlik ise Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi'nde düzenlenecek. 3 Aralık Pazar günü gerçekleşecek etkinlikte yine Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi kursiyerleri, hazırladıkları çalışmaları izleyicilere sergileyecek.

2021 yılında hizmete açılan Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi, ergoterapi, drama, müzik, dans, spor, engelsiz oyun evi, ebeveyn atölyesi, duyu bütünleme birimleriyle engelli bireylere ücretsiz hizmet veriyor. Açıldığından bu yana atölye ve kurslarında 22 binden fazla öğrenci ve aileye ücretsiz eğitim olanağının sunulduğu Merkezde, psiko-sosyal destek birim ve engelli hakları konusunda hukuki destek sağlayan birim de bulunuyor.

Kaynak: ANKA / Yaşam

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