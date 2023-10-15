Canını hiçe sayarak ağır hasarlı binaya giren şahsın üzerine duvar çöktü

HATAY - Hatay'da canını hiçe sayarak ağır hasarlı binaya giren yabancı uyruklu şahsın üzerine duvar çöktü. Enkazda kalan şahsı itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Kırıkhan ilçesi Yenimahalle'de meydana geldi. Bozdağ Sokak üzerinde bulunan ağır hasarlı Erol Apartmanı'na giren şahıs, binanın üzerine çökmesi sonucu yaralandı. Durumun 112 acil çağrı merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin şahsı kurtarmasının ardından yabancı uyruklu olduğu anlaşılan yaralı şahıs, hastaneye kaldırıldı. Şahsın hastanede tedavisi devam ediyor.