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Canik Belediye Başkanı Engelsiz Parkı Açtı

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Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, özel eğitim öğrencileriyle bir araya gelerek ilçeye engelsiz park kazandırdıklarını belirtti.

Özel eğitim öğrencileriyle bir araya gelen Canik Belediye Başkanı Başkan İbrahim Sandıkçı, "Şehrimizin en kapsamlı engelsiz parkını ilçemize kazandırdık" dedi.

Canik Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'nda düzenlenen '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' programında özel eğitim öğrencileriyle bir araya gelen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, öğrencilerle ve öğretmenlerle yakından ilgilenerek onlarla uzun süre sohbet etti. Canik'te engelli vatandaşlara yönelik akülü ve manuel tekerlekli sandalye başta olmak üzere gerekli her türlü desteği vermeye devam ettiklerini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, engelsiz yaşam anlayışıyla ilçeye projeler kazandırdıklarını söyledi.

Engelli vatandaşlar için özel oyun grupları

Samsun'un en kapsamlı engelsiz yaşam parkını ilçeye kazandırdıklarını vurgulayan Başkan İbrahim Sandıkçı, "Engelli vatandaşlarımız için özel olarak tasarladığımız spor alanlarının ve oyun gruplarının yer aldığı, şehrimizin en kapsamlı engelsiz parkı olma özelliğini taşıyan Uludağ Engelsiz Sosyal Yaşam Parkımızı ilçemize kazandırdık. Engelli vatandaşlarımız, parkımızda oluşturduğumuz alanlarda tekerlekli sandalye başta olmak üzere yardımcı ekipmanlarıyla güvenli bir şekilde spor yapabiliyor. Dinlenme alanlarında aileleriyle birlikte vakit geçiriyor. Engelli vatandaşlarımız, engelli bireylerin rahatlıkla, güvenli bir şekilde kullanabileceği oyun ve spor grupları ile donattığımız parkımızda gönüllerince vakit geçiriyor" diye konuştu.

Destekler sürüyor

İlçedeki engelli vatandaşların ihtiyaç takiplerini düzenli olarak gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "İlçemizdeki engelli vatandaşlarımıza yönelik desteklerimizi aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. Vatandaşlarımıza, akülü ve manuel tekerlekli sandalyeleri evlerinde teslim ediyoruz. Tekerlekli sandalyelerin periyodik bakımlarını ve onarımlarını da ekiplerimizle birlikte yapıyoruz. Ayrıca, engelli vatandaşlarımızı düzenli olarak evlerinde ziyaret ederek ihtiyaç takiplerini gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın talepleri ve ekiplerimiz tarafından belirlenen ihtiyaçları süratle hazırlayıp kendilerine teslim ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Programa ayrıca, Canik Kaymakamı Vehbi Bakır, Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Zahit Köseoğlu, Canik İlçe Jandarma Komutanı J. Ütğm. Serdar Pars, şube müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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