Çanakkale'nin Biga ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
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Çanakkale'nin Biga ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Balıklıçeşme köyünde tarım arazilerinin de bulunduğu bölgede çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Vatandaşlar traktörleriyle yangının yayılmasını önlemeye çalışırken, olay yerine orman bölge müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Uçak, helikopter, arazöz ve iş makineleriyle alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Balıklıçeşme köyünde, Bursa- Çanakkale kara yolu yakınında tarım arazilerinin de bulunduğu bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevrede bulunan kişiler, rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlerden hızla koşarak uzaklaştı.
Durumu ekiplere bildiren vatandaşlar, ağaçlık alanda etkili olan yangının yayılmasını önlemek için traktörleriyle etrafını sürmeye başladı.
İhbarın ardından olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü görevlileri ve çevre belediyelere bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, uçak ve helikopterin yanı sıra arazöz ve iş makineleriyle alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.