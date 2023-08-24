Çanakkale'nin Biga ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Çanakkale'nin Biga ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Balıklıçeşme köyünde tarım arazilerinin de bulunduğu bölgede çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Vatandaşlar traktörleriyle yangının yayılmasını önlemeye çalışırken, olay yerine orman bölge müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Uçak, helikopter, arazöz ve iş makineleriyle alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.