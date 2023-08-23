Çanakkale'deki Orman Yangınında Alevler Yeniden Yükseldi

Çanakkale'de dün başlayan orman yangınına müdahale çalışmaları sürerken, Yağcılar, Ulupınar ve Okçular köylerinde alevler yeniden yükseldi. Havadan ve karadan yapılan müdahaleler devam ederken, yangında zarar gören elektrik direklerinin kaldırılması için de çalışmalar yapılıyor.

Çanakkale'de dün başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları bugün de sürerken, öğle saatlerinde Yağcılar, Ulupınar ve Okçular köylerinin bulunduğu bölgede alevler yeniden yükseldi. Alevlerin yükseldiği bölgelere havadan uçak ve helikopterler ile karadan iş makineleri ile müdahale başlatıldı. Ayrıca görevliler tarafından yangında zarar gören elektrik direklerinin kaldırılması için çalışmalar yürütülüyor.