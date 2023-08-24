Çanakkale'deki Mobilya Fabrikasında Yangın Söndürüldü

Çanakkale'nin Biga ilçesinde bulunan bir mobilya fabrikasının deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Fabrikada çalışan işçiler ise güvenli bir şekilde tahliye edildi.