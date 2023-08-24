Çanakkale'deki Mobilya Fabrikasında Yangın Söndürüldü
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Çanakkale'nin Biga ilçesinde bulunan bir mobilya fabrikasının deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Fabrikada çalışan işçiler ise güvenli bir şekilde tahliye edildi.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir mobilya fabrikasının deposunda çıkan yangın söndürüldü.
Bir firmaya ait mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bu sırada fabrikada çalışan işçiler kısa sürede tahliye edildi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürerek soğutma çalışması başlattı.
Kaynak: AA / Serten Akkaya - Yaşam