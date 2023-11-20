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Çanakkale'de T4 Tünelinde Kaza: 2 Kişi Yaralandı

Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki T4 tünelinde meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı. Kazada kamyonet ile traktör çarpıştı ve her iki aracın sürücüleri yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve tünel trafiğe tekrar açıldı.