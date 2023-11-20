Çanakkale'de T4 Tünelinde Kaza: 2 Kişi Yaralandı
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Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki T4 tünelinde meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı. Kazada kamyonet ile traktör çarpıştı ve her iki aracın sürücüleri yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve tünel trafiğe tekrar açıldı.
Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki T4 tünelinde meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.
Mehmet Altay'ın kullandığı 17 GP 757 plakalı kamyonet, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FDB 660 plakalı traktöre arkadan çarptı.
Kazada her iki aracın sürücüleri yaralandı.
Yaralılar ambulans ile Eceabat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bir süre trafiğe kapatılan T4 tüneli araçları çekilmesi ve temizlik çalışmalarının ardından tekrar açıldı.
Kaynak: AA / Yaşam