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Çanakkale'de Şiddetli Fırtına Etkili Oldu

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Çanakkale'de dün öğle saatlerinde başlayan sağanak ve şiddetli rüzgar, gece boyunca etkisini sürdürdü. Kentte saatteki hızı 60-90 kilometreye ulaşan kuvvetli fırtına ve şimşeklerle aydınlanan gökyüzü gözlendi. Fırtına sabah saatleri itibarıyla etkisini azalttı.

Çanakkale'de kent genelinde dün öğle saatlerinde başlayan sağanak ve şiddetli rüzgar, gece boyunca etkisini sürdürdü.

Kentte, saatteki hızı 60-90 kilometreye ulaşan kuvvetli fırtınayla birlikte, şimşek ve gök gürültülü sağanak da etkili oldu.

Çanakkale'nin bazı bölgelerinde gökyüzü gece boyunca şimşeklerle aydınlandı.

Kuvvetli fırtına sabah saatleri itibarıyla etkisini azalttı.

Kaynak: AA / Yaşam

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