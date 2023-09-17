Çanakkale'de olumsuz hava şartları nedeniyle yolcu gemisi açıkta demirledi
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle Sivrice Koyu'na sığınan yolcu gemisi, kaptanın durumu bildirmesinden yaklaşık 12 saat sonra kendi imkanlarıyla koydan ayrılarak açıkta demirledi. Gemide yolcu bulunmadığı öğrenildi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle Sivrice Koyu'na sığınan yolcu gemisi, hareket ederek açıkta demirledi.
Palau bayraklı, 68 metre uzunluğundaki yolcu gemisi, sabah saatlerinde tesis ve plajların olduğu koya sığındı.
Gemi, kaptanın durumu Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bildirmesinden yaklaşık 12 saat sonra kendi imkanlarıyla koydan ayrılarak açıkta demirledi.
Gemide yolcu bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Yaşam