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Çanakkale'de Boğaz ve Garnizon Komutanlığı'na yıldırım düştü, 4 asker yaralandı

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Yaşam Haberleri
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Çanakkale'de Nara Burnu'nda bulunan Boğaz ve Garnizon Komutanlığı'na yıldırım düştü ve 4 asker yaralandı. Yaralanan askerler hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.

ÇANAKKALE'de, Nara Burnu'nda bulunan Boğaz ve Garnizon Komutanlığı'na yıldırım düştü, 4 asker yaralandı.

Çanakkale'de 2 gündür etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Gece saatlerinde, Nara Burnu'ndaki Boğaz ve Garnizon Komutanlığı'na yıldırım isabet etti. O anda orada bulunan 4 asker yaralandı. Yaralanan askerlerden 2'si Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne, 2'si Çanakkale Onsekiz Mart (ÇOMÜ) Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

Garnizon Komutanlığı Nara Burnu Çanakkale Hava Durumu Kaza Yaşam Haberler

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