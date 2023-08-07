Üye Girişi
Haberler

Cami içinde bayılan vatandaşa cemaatten ilk müdahale

Yaşam Haberleri

Ankara'da bir camide namaz kılan vatandaş baygınlık geçirdi. Bayılan vatandaşa ilk müdahale cemaat tarafından yapıldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Camide bayıldı, ilk müdahale cemaatten geldi...O anlar kamerada

ANKARA - Başkent'te camide baygınlık geçiren vatandaşa ilk müdahaleyi cemaat yaptı.

Edinilen bilgiye göre, esnaf Önder Küçükbacı, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan Sungur Camii'nde namaz kıldığı esnada baygınlık geçirdi. Farz namazı için ayağa kalktığı esnada bayılan Küçükbacı'ya ilk müdahale aynı saftaki vatandaşlardan geldi. Küçükbacı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken bayıldığı anlar cami içindeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hakan Sarıbıyık - Yaşam

Ankara Cami Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title