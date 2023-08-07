Cami içinde bayılan vatandaşa cemaatten ilk müdahale
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Ankara'da bir camide namaz kılan vatandaş baygınlık geçirdi. Bayılan vatandaşa ilk müdahale cemaat tarafından yapıldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Camide bayıldı, ilk müdahale cemaatten geldi...O anlar kamerada
ANKARA - Başkent'te camide baygınlık geçiren vatandaşa ilk müdahaleyi cemaat yaptı.
Edinilen bilgiye göre, esnaf Önder Küçükbacı, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan Sungur Camii'nde namaz kıldığı esnada baygınlık geçirdi. Farz namazı için ayağa kalktığı esnada bayılan Küçükbacı'ya ilk müdahale aynı saftaki vatandaşlardan geldi. Küçükbacı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken bayıldığı anlar cami içindeki güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hakan Sarıbıyık - Yaşam