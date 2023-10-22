Çamaşır makinesi yangını Sındırgı'da söndürüldü
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Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir evde çamaşır makinesinin arızalanması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında evin mutfağı kullanılamaz hale geldi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir evde arızalanan çamaşır makinesi nedeniyle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Kocakonak Mahallesi'nde Osman Ulus'a ait evden çıkan dumanları fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bunun üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, müdahale ettikleri yangını söndürdü.
Arızalanan çamaşır makinesi nedeniyle çıktığı belirlenen yangında, evin mutfağı kullanılamaz hale geldi.???????
Kaynak: AA / Yaşam