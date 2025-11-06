Haberler

Bursalı Kadının Tutkusu: Mor Renk Hayatını Sarıp Sarmaladı

Bursa'da yaşayan Firdevs Çakar, mor rengi hayatının her alanına yansıtarak 10 yıl içinde bu renge tutkuyla bağlı hale geldi. Yeni aldığı otomobilini de kahverengiden mora dönüştüren Çakar, ev eşyalarından kıyafetlerine kadar her yerde mor renk kullanıyor.

Kestel ilçesinde yaşayan Firdevs Çakar, 10 yıl önce işlettiği butikteki kıyafetlerde ağırlıklı olarak mor rengi tercih etmeye başladı. Müşterilerinden de olumlu geri dönüşler alan Çakar'ın hayatında mor renk zamanla tutku haline geldi. Önce kıyafet ve aksesuarlarında mor rengi kullanmaya başlayan Çakar, evindeki eşyalarında da moru tercih etti. Ev anahtarından, el bezine, saatinden çantasına kadar her eşyası mor olan Çakar, makyajında bile mor tonları tercih ediyor. Son olarak yeni aldığı otomobilini de kahverengiden mora dönüştüren Firdevs Çakar, otomobilinin sadece dış kaplamasını değil; içini de mor renkli aksesuarlarla donattı.

'HER YERDE MOR RENK GÖRMEK İSTİYORUM'

Otomobilinin iç ve dış aksesuarlarına 400 bin lira harcayan, katıldığı modifiye fuarlarında da çok sayıda plaketin sahibi olan Çakar, "Mor, benim hayatıma işledi. Yaşamımdaki nerdeyse her bir parça mordan oluşuyor. Her yerde mor renk görmek istiyorum. Aldığım yeni aracımı da bayiden çıkardığım gibi mor renge kapladım. Aracıma da bu aksesuarları yaparken, yaklaşık 400 bin lira para harcadım. Daha fazla harcayacağım" dedi.

'ELİM MORDAN BAŞKA RENGE GİTMİYOR'

Mor rengin hayatının bir parçası olduğunu söyleyen Firdevs Çakar, "10 yıldır neredeyse her eşyam mor renkte. Bir gün farklı bir renk giysem arkadaşlarım şaşırıyor. Daha önceden butik işletiyordum. Orada da mor kullandığım için, elim mordan başka renge gitmiyor. Çok alıştım. Arkadaşlarım beni farklı renkte kıyafetle görünce şaşırıyor" diye konuştu.

