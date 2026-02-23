Haberler

Uludağ'ın Yamaçlarındaki Yılkı Atları Görüntülendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uludağ'ın güney yamaçlarındaki Ömeraltı Yaylası'nda devriye gezen orman muhafaza ekipleri, yılkı atlarının özgürce dolaşırken görüntülerini kaydetti. Doğa Koruma ve Milli parklar tarafından paylaşılan görüntüler, doğanın gerçek sahipleri olan bu atların kış güneşinin altında serbestçe koştuğunu gösteriyor.

BURSA'da Uludağ'ın yamaçlarındaki yaylada gezen yılkı atları, orman muhafaza ekipleri tarafından görüntülendi.

Uludağ'ın güney yamaçlarındaki Ömeraltı Yaylası'nda dolaşan yılkı atları, kameraya yansıdı. Devriye görevindeki orman muhafaza ekipleri tarafından çekilen görüntüler, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından, "Ömeraltı Yaylası'nda Özgürlük Koşusu. Bursa'nın zirvelerinde sessizliği bu kez toynak sesleri bozdu. Orman muhafaza ekiplerimiz devriye görevindeyken, daha önce sadece fotokapanlardaki karelerden bildiğimiz o gizemli misafirlerle karşılaştı. Yılkı atları, tüm kalabalığıyla kış güneşinin altında kendilerini göstererek doğanın gerçek sahipleri olduklarını bir kez daha hatırlattı" mesajıyla paylaşıldı.

Haber: Esra TÜRKER-Kamera: BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Sadettin Saran, Fenerbahçe'de 6. kupasını kazandı

5 ayda kaç kupa kazandığını duyanlar inanamıyor!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meksika'da savaş çıksa kim kazanır? İşte ordu ile kartellerin güç karşılaştırması

Savaş çıksa kim kazanır? İşte ordu ile kartellerin güç karşılaştırması
Ece Erken de o sisteme dahil oldu: 12 saatte kazandığı ücret şaşırttı

Daha bir gün dolmadan dudak uçuklatan gelir
Diş hekimi eşini sokak ortasında böyle katletti, suçu hakime attı

Diş hekimi eşini sokak ortasında böyle katletti, suçu hakime attı
Teravih namazı sırasında yaptıkları fark edilince camiden kovuldular

Teravih namazı sırasında yaptıkları fark edilince camiden kovuldular
Meksika'da savaş çıksa kim kazanır? İşte ordu ile kartellerin güç karşılaştırması

Savaş çıksa kim kazanır? İşte ordu ile kartellerin güç karşılaştırması
Amerikalılar Adana'da inşa ediyor: Conoların mahallesinde sevinç var

Amerikalılar Adana'da inşa ediyor: Conoların mahallesinde sevinç var
Evlerinden 230 bin hap çıkan anne-oğula gözaltı

Anne oğulun yaşadığı evden yüz binlerce uyuşturucu hap çıktı