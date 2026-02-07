Haberler

Bursa'da Dev Gökkuşağı Şaşırttı

Güncelleme:
Bursa'da etkili olan sağanak yağışın ardından beliren gökkuşağı, şehri adeta bir 'kar küresi'ne dönüştürdü. Kısa süreli yağmur sonrası güneşin açmasıyla ortaya çıkan bu doğa olayı, kentin cilasını bir kat daha arttırdı.

BURSA'da, sağanak yağışın ardından kentin üzerine çöken puslu hava ve eş zamanlı beliren dev gökkuşağı, Bursa'yı adeta bir 'kar küresi' hissi yaşattı.

Kentte öğle saatlerinde etkili olan kısa süreli sağanak yağış, yerini güneşli bir havaya bıraktı. Yağmurun ardından gökyüzünde beliren ve kentin bir ucundan diğer ucuna uzanan gökkuşağı, Çekirge yamaçlarından görüldü. Alçak bulutların ve hafif sis tabakasının şehir merkezini kapladığı anlarda ortaya çıkan bu doğa olayı, Bursa'yı bir 'kar küresi'nin içindeymiş gibi gösterdi.

