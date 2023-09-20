Bursa'da Minibüsün Altında Kalan Motosiklet Sürücüsü Ölümden Döndü

Bursa'da damacana su satıcısına ait minibüsün altında kalan motosiklet sürücüsü son anda ölümden döndü. Motosiklet minibüsün tekerleği altında kullanılmaz hale gelirken, 70 yaşındaki sürücü yaralı olarak kurtarıldı.

Bursa'da damacana su satıcısına ait minibüsün altında kalan motosiklet sürücüsü son anda ölümden döndü. Motosiklet minibüsün tekerleği altında kullanılmaz hale gelirken, 70 yaşındaki sürücü yaralı olarak kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, kaza Mudanya yolu Çağrışan Köyü yakınlarında meydana geldi.

Cem Ç. idaresindeki 16 BAP 941 plakalı minibüs, Mudanya yolunda seyir halindeyken Çağrışan yönüne dönmek için sağa manevra yaptı. Bu esnada Mudanya yönüne giden Hasan Yaşar yönetimindeki motosiklet minibüsün altında kaldı.

Minibüsün tekerleği altında kalan motosiklet kullanılmaz hale gelirken 70 yaşındaki Hasan Yaşar da ağır yaralandı. 112, jandarma ve trafik ekipleri kazayla ilgili seferber olurken, yaralı Hasan Yaşar olay yerindeki ilk tedavisinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Minibüs sürücüsü Cem Ç. ise kazanın nasıl yaşandığını farkında olmadığını kaydetti.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA